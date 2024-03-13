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        Sandıklı'da metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki katlı metruk evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 11:24 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:46
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        Sandıklı'da metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki katlı metruk evde çıkan yangın söndürüldü.

        Çakır Mahallesi'ndeki metruk binada henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevreden, binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında bina kullanılamaz hale gelirken bitişiğindeki binada da hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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