Sandıklı'da metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki katlı metruk evde çıkan yangın söndürüldü.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki katlı metruk evde çıkan yangın söndürüldü.
Çakır Mahallesi'ndeki metruk binada henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevreden, binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında bina kullanılamaz hale gelirken bitişiğindeki binada da hasar oluştu.
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