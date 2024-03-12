Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan altın madalyayla dönmek istiyor

        CANAN TÜKELAY - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Golbol Kadın Milli Takımı oyuncuları, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 11:01 Güncelleme: 12.03.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan altın madalyayla dönmek istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        CANAN TÜKELAY - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Golbol Kadın Milli Takımı oyuncuları, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

        Golbol Kadın Milli Takımı, Paralimpik Oyunları hazırlık kampını antrenör Gültekin Karasu yönetiminde Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda sürdürüyor.

        Antrenör Gültekin Karasu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımla 4 yıldır beraber olduklarını söyledi.

        Karasu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olduklarını hatırlatarak, "2022'de Portekiz'de dünya şampiyonu olarak Paris 2024 kotasını aldık. Geçtiğimiz yıl da Avrupa Şampiyonu olduk. Aynı zamanda genç takımı da kurduk. Onlarda da 2022'de Avrupa ve dünya şampiyonu olduk." dedi.

        Daha önce de Afyonkarahisar'da kamp yaptıklarını anlatan Karasu, şöyle konuştu:

        "Afyonkarahisar'ı çok beğendiğimiz için tekrar buradayız. Kampta arkadaşların motivasyonları ve öz güvenleri çok iyi. 26 ayda 2021 eylül ayından itibaren hem dünya hem olimpiyat hem de Avrupa şampiyonu olduk. Bu da takımı genç olmasına rağmen çok tecrübeli hale getirdi. Ondan dolayı güvenleri tamam. Kurulu bir sistemimiz var. Takım ve ekip arkadaşlarla uyum içerisinde götürüyoruz. En büyük korkumuz sakatlık, şu anda o da yok. İnşallah olmaz. Hedefimiz Paris 2024 Paralimpik Oyunları. Bundan önce iki olimpiyatı da kazandık. Ünvanımızı korumak istiyoruz. Kızlar çıtayı öyle bir yere koydular ki ikinci olmak bile bizim için başarısızlık gibi geliyor. Biz de şampiyon olmak için, çıtayı düşürmemek için çalışıyoruz."

        - "Golbol hayatımın ayrılmaz parçası oldu"

        Milli takım oyuncusu Reyhan Yılmaz (22) da kampta çalışmalarının iyi gittiğini kaydetti.

        Bu sporu çok sevdiğini belirten Yılmaz, "Hayatımın ayrılmaz parçası oldu. Beni bu sporda ailem, arkadaşlarım ve hocalarım çok destekledi. Spor herkese lazım. Paris'e şampiyon olmak için gidiyoruz. Aynı zamanda zirveyi de korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        Cari açıkta sert düşüş
        Cari açıkta sert düşüş
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        İşte Cimbom'un sırrı!
        İşte Cimbom'un sırrı!
        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
        Çamur yağabilir!
        Çamur yağabilir!
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        İstihdama 206 milyar TL destek
        İstihdama 206 milyar TL destek
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da "Zimem defteri" geleneği ile borçlar siliniyor
        Afyonkarahisar'da "Zimem defteri" geleneği ile borçlar siliniyor
        Afyonkarahisar'da tarladaki sulama kuyusu panoları çalındı
        Afyonkarahisar'da tarladaki sulama kuyusu panoları çalındı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan belediye başkan...
        Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan belediye başkan...
        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek'ten ramazan ayı mesajı
        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek'ten ramazan ayı mesajı