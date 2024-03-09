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        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek'ten ramazan ayı mesajı

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 13:48 Güncelleme: 09.03.2024 - 13:48
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        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek'ten ramazan ayı mesajı
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        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Zeybek, mesajında, Müslüman alemi tarafından büyük özlemle beklenen ramazan ayının, tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirmesi temennisinde bulundu.

        Afyonkarahisar halkının ve İslam aleminin ramazan ayını kutlayan Zeybek, şunları kaydetti:

        "İslam dünyasının büyük bir özlemle beklediği rahmet, bereket, mağfiret iklimi olan aya hep birlikte kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. On bir ayın sultanı bu özel ayın, kadim şehrimizde en güzel şekilde yaşanacağına, kardeşlik sofralarının kurulacağına ve dayanışmanın her zamanki gibi kendini göstereceğine inanıyorum."

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