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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:06
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi, İhsaniye ve Sinanpaşa ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 55 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 3 cep telefonu, tabanca ve 5 mermi ele geçirdi.

        Operasyonda, A.D, Ş.G.K, M.B, B.D. H.A. ile K.K. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan A.D, Ş.G.K. ve M.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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