Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 55 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 3 cep telefonu, tabanca ve 5 mermi ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi, İhsaniye ve Sinanpaşa ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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