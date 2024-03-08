İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Ö'nün adresinde yaptığı aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 75 sikke ile 31 obje ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da 75 sikke ile 31 obje ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

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