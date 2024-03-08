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        Afyonkarahisar'da 75 sikke ile 31 obje ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da 75 sikke ile 31 obje ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:35 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:42
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        Afyonkarahisar'da 75 sikke ile 31 obje ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da 75 sikke ile 31 obje ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Ö'nün adresinde yaptığı aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 75 sikke ile 31 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.Ö, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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