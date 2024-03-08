Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan 19 şüpheli adliyede

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 19 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:48 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan 19 şüpheli adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 19 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 19 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi.

        Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yeşilyurt köyünde bazı şüphelilerin sosyal medyadan kadın ismiyle profil oluşturdukları, sahte altınları buluntu define gibi göstererek sattıkları tespit edilmiş, 5 Mart'ta düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Emniyet şeridinde dehşet! Çarptığı motosikletliyi ağır yaraladı
        Emniyet şeridinde dehşet! Çarptığı motosikletliyi ağır yaraladı
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        "Bu gece Avrupa'nın kralı Fener"
        "Bu gece Avrupa'nın kralı Fener"
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!
        Bilim insanları dünyanın en eski ormanını bulduklarını açıkladı
        Bilim insanları dünyanın en eski ormanını bulduklarını açıkladı
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor

        Benzer Haberler

        Sandıklı'da depolarındaki patatesler, büyükşehirlere gönderiliyor
        Sandıklı'da depolarındaki patatesler, büyükşehirlere gönderiliyor
        Afyonkarahisarlı akademisyen Balcı, başarısıyla ödüllendirildi
        Afyonkarahisarlı akademisyen Balcı, başarısıyla ödüllendirildi
        Afyonkarahisar'da sosyal medyadan ruhsatsız tabanca satmak isteyen 2 şüphel...
        Afyonkarahisar'da sosyal medyadan ruhsatsız tabanca satmak isteyen 2 şüphel...
        Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Ramazan'da yardımlara devam...
        Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Ramazan'da yardımlara devam...
        TIR ile cip çarpıştı; 1 polis öldü, 1'i polis, 3 yaralı (2)
        TIR ile cip çarpıştı; 1 polis öldü, 1'i polis, 3 yaralı (2)
        Özel 'sürçülisan', aday Köksal 'DEM'lilerle yönetmeyeceğim' dedi
        Özel 'sürçülisan', aday Köksal 'DEM'lilerle yönetmeyeceğim' dedi