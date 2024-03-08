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        Afyonkarahisarlı akademisyen Balcı, başarısıyla ödüllendirildi

        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Aydın Balcı, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Katılımlı Akciğer Sağlığı Kongresi'nde "Genç Akademisyen Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:40 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:40
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        Afyonkarahisarlı akademisyen Balcı, başarısıyla ödüllendirildi
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        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Aydın Balcı, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Katılımlı Akciğer Sağlığı Kongresi'nde "Genç Akademisyen Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

        Balcı, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneğinin (ASYOD) düzenlediği Uluslararası Katılımlı Akciğer Sağlığı Kongresine (UASK 2024) bir yıl içinde yayımlanan 7 akademik çalışmasıyla başvuruda bulundu.

        Bilimsel komite tarafından akademik çalışmaları değerlendirilen Balcı'ya 6-9 Mart'ta Antalya'da bir otelde düzenlenen kongrede göğüs hastalıkları uzmanlık dalında "Genç Akademisyen Başarı Ödülü" sertifikası verildi.

        Balcı, göğüs hastalıkları alanındaki akademik çalışmaları nedeniyle aldığı ödül için ASYOD'a teşekkür etti.

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