Afyonkarahisarlı akademisyen Balcı, başarısıyla ödüllendirildi

Balcı, göğüs hastalıkları alanındaki akademik çalışmaları nedeniyle aldığı ödül için ASYOD'a teşekkür etti.

Bilimsel komite tarafından akademik çalışmaları değerlendirilen Balcı'ya 6-9 Mart'ta Antalya'da bir otelde düzenlenen kongrede göğüs hastalıkları uzmanlık dalında "Genç Akademisyen Başarı Ödülü" sertifikası verildi.

Balcı, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneğinin (ASYOD) düzenlediği Uluslararası Katılımlı Akciğer Sağlığı Kongresine (UASK 2024) bir yıl içinde yayımlanan 7 akademik çalışmasıyla başvuruda bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.