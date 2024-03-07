TIR ile cip çarpıştı; 1 polis öldü, 1'i polis, 3 yaralı (2)

POLİSMEMURU KURTARILAMADI

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında TIR ile cipin çarpıştığı kazada yaralanan 2 polis memurundan Kerim Akın (31) hayatını kaybetti. Sandıklı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Kerim Akın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaralanan komiser Bekir Çelik ve aynı araçtaki K.T. ile TIR şoförü A.B.'nin tedavilerinin ise devam ettiği, sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi. Kerim Akın ile Bekir Çelik'in Sandıklı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenildi.