Özel 'sürçülisan', aday Köksal 'DEM'lilerle yönetmeyeceğim' dedi

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" sözleriyle ilgili Genel Başkan Özgür Özel'in "Küçük bir sürçülisan oldu" açıklamasına, "Afyonkarahisar'ı DEM'lilerle ve HÜDAPAR'lılarla yönetmeyeceğim" karşılığını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün saat 14.00'te Afyonkarahisar'da partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışını gerçekleştirdi. Programda Özgür Özel'den önce CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal konuşma yaptı. Burcu Köksal konuşmasının bir bölümünde, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: KÜÇÜK BİR SÜRÇÜLİSAN OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Afyonkarahisar'ın ardından geçtiği Uşak programında, seçim otobüsünden partililere seslendi. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'dan selam getirdiğini söyleyen Özel, "Afyon'da 'Belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız' diye derken orada küçük bir sürçülisan oldu. 'Aman başkanım sen düzelt' dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, Uşaklılara, Afyonlulara açıktır" dedi.

KÖKSAL'DAN 21.45'TE YANIT

Özgür Özel'in bu açıklaması sonrası Burcu Köksal, dün saat 21.45'te 'X'teki hesabından "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" konuşmasını içeren videoyu, "Ben Suriyelileri amasız fakatsız lakinsiz Afyonkarahisar'dan göndereceğim, diyorum. AKP, mevcut işçileri çıkaracak, PKK'lıları işe alacak, diyorlar, ben emeklilere 4 ay doğal gaz ve AFJET konusunda destek vereceğim, diyorum. Belediyeyi DEM'lilerle yönetecek diyorlar, rantsal dönüşüm değil, garip gurebaya bedelsiz ev yapacağım, diyorum. Gizli kapılar ardında DEM'lilerle görüşüyor, diyorlar. Açık ve net, Afyonkarahisar'ı DEM'lilerle ve HÜDAPAR'lılarla yönetmeyeceğim. Net" notuyla paylaştı.