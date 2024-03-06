CHP Genel Başkanı Özel, Afyonkarahisar'da konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Size dirayetli, kararlı, tuttuğunu koparan, sizinle ve Afyonkarahisar ile bütünleşecek, parti siyaseti değil şehrin sorunlarını çözmek için belediyecilik yapacak enerjisi olan, dirayeti olan, Ankara'yı bilen, burada da sorunları çözecek bir belediye başkanı lazım. Onun adı Burcu Köksal." dedi.

Özel, Afyonkarahisar'da Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı ve Aday Tanıtım Töreni'nde, birbirinden genç ve çalışkan adayları tanıtmaya, Türkiye'de ve Afyonkarahisar'da bir şeylerin değişeceğini dosta, dost olmayana göstermeye geldiklerini söyledi.

Bugün buraya yaş ortalamaları 47 ve 7'si de kadın olan ve her biri alanında birbirinden deneyimli, çalışkan belediye başkan adaylarıyla kucaklaşmaya ve onları emanet etmeye geldiğini belirten Özel, "Bunlardan biri de 44 yaşında bir kadın, bir Atatürk'ün kızı, Afyonkarahisar'ın kızı, sizin evladınız, benim grup başkanvekilim Burcu Köksal. Burcu'nun seçilmesini ben çok istiyorum." diye konuştu.

- "Burada da sorunları çözecek olan bir belediye başkanı lazım"

Özel, Köksal ile Mecliste 8 yıldır görev yaptığını ve kürsüde Afyonkarahisar'ın ilçelerinde, beldelerinde ve köylerinde nerede bir sorun, mağduriyet ve tutulmayan bir söz varsa hepsini teker teker dile getirdiğini ifade etti.

Artık Burcu Köksal'ın Afyonkarahisar'a hizmet etmesi ve sorunları çözmesi gerektiğini söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Bu AK Parti'nin belediye başkanları bu sorunları çözmüyorlar, çoğaltıyorlar. Bu sorunlar söylenmekten de çözülmüyor. Artık Afyonkarahisar'ın dayanılmaz sıkıntıları olmaya başladı. Bunun için size dirayetli, kararlı, tuttuğunu koparan, sizinle ve Afyonkarahisar ile bütünleşecek, parti siyaseti değil şehrin sorunlarını çözmek için belediyecilik yapacak enerjisi olan, dirayeti olan, Ankara'yı bilen, burada da sorunları çözecek olan bir belediye başkanı lazım. Onun adı Burcu Köksal. Anketlerde oldukça iyi çıktı. O günden bugüne her ay ölçtürüyoruz. Yükseldi, yükseldi, yükseldi şimdi geçti ve eğer bir aksilik olmaz, bu trendle giderse 1 Nisan gününün Afyonkarahisar'ın belediye başkanı Burcu Köksal'dır. Bunun olabilmesi hepimizi çok mutlu edecek. Şunun şurasında bir aydan az zaman kaldı. Bu konuda her birinizin seferberlik ilan edilmiş gibi çalışması lazım."

- "Genel iktidarı yerelden dengelemek zorundayız"

Özel, memlekette seçim heyecanı olduğunu, bununla birlikte Afyonkarahisar'da da 75 yıl sonra belediyeyi alacak olmanın heyecanını yaşadıklarını vurguladı.

Bu heyecanın önemli olduğu kadar sıkıntının da büyük olduğunu belirten Özel, şöyle devam etti:

"Ciddi bir ekonomik sıkıntı ve krizin içindeyiz. 31 Mart'a kadar hükümet bekliyor ama sonrası için Mehmet Şimşek'in dilinin altındaki baklayı duydunuz. Diyor ki 'Sıkı para politikası uygulayıp, kemerleri sıkacağız ve acı reçeteyi içireceğiz.' 1 Nisan oldu da eğer AK Parti yine Afyonkarahisar Belediyesini aldıysa, oyları AK Parti ve MHP aldıysa, 2 Nisan günü ne emekliyi duyarlar, ne işçiyi, ne esnafı, ne çiftçiyi, ne işsizi ve ne de öğrenciyi duyarlar. Kimseyi duymazlar. 1 Nisan olduysa ertesi gün yapacak bir şey yok. Ama 1 Nisan'dan bir gün önce 31 Mart'ta seçim var, mühür ve var yetki var. Eğer bu sefer AK Parti'ye 'Yeter artık' derseniz, bir sarı kart gösterip, kırmızı ışık yakar ve bıçak kemiğe dayandı derseniz, ondan sonra herkes hesabını ona göre yapacaktır. Bugün iktidardaki gücü mutlaka dengelemek, genel iktidarı yerelden dengelemek zorundayız. Bunu yapmadığımız takdirde kimsenin bizim sesimizi duyacağı yok. Ondan sonra uzun süre seçim de yok. Dönüp size bakacak kimse de yok."

Özel, en büyük sıkıntıyı emeklilerin çektiğini, Türkiye'de insanların yüzde 70'inin en düşük emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını savundu.

Türkiye'nin dört bir yanında bu sorunu söylediğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Cepteki ve piyasadaki en büyük banknot 200 lira. Bu 200 lira 2009 yılında ilk çıktığında 131 dolar alıyordu. O dönem dolar 1 lira 35 kuruşmuş. Şimdi aynı 200 lira 6 dolar alıyor. 131 dolardan 6 dolara düşmüş paramızın değeri. Afyonkarahisar'ın en meşhur sucuğu var. Sucuğun kilosu geçen sene 395 lira, bu sene 875 lira. En düşük emekli maaşı geçen sene 7 bin 500 liraydı ve geçen sene 19 kilogram sucuk alıyordu. Bu sene 10 bin lira ama 11 kilo sucuk alıyor. Ramazan mübarek gün geliyor. Bu hükümet geçen ramazandan bu ramazana emeklinin iftar, sahur sofrasından, buzdolabından, mutfağından tam 8 kilo sucuğu çalmış. Yazıklar olsun bu hükümete."

Özel, emeklilerin bayram ikramiyesini eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde aldığını savundu.

Emeklilerin maaş durumuna ilişkin Özel, "Ben Tayyip Bey'e diyorum ki bir 'emekli kart' çıkartalım. Emekliye verilmeyen 17 bin lira ile 10 bin liranın farkını her emeklinin maaşına 7'şer bin lira olarak yatıralım. Ayrıca elektrik, su ve doğal gazı emeklilere yüzde 25 ile 40 arasında indirimli verelim. O diyor ki '7'şer bin lirayı bile veremeyiz, 1,4 trilyon para gerekiyor, bizde böyle bir para yok' diyor. Tayyip Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinde 1,4 trilyon yoksa vay bizim halimize, sen kasayı boşalttıysan ben bilmem. Ben hesabı yaptım, 1,4 trilyon değil tam yarısı lazım. 700 milyar verildiğinde bu iş çözülecek ama 'vallahi yok' diyor." ifadesini kullandı.

Programda, CHP İl Başkanı Faruk Duha Erhan ile Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal da konuştu.

Konuşmaların ardından CHP'nin Afyonkarahisar'daki belediye başkan adayları tanıtıldı.