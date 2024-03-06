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        Görme engelli konservatuvar öğrencisi annesinin desteğiyle eğitimini sürdürüyor

        CANAN TÜKELAY - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü öğrencisi görme engelli Gamze Kasap, yanından hiç ayrılmayan annesinin desteğiyle hayatında engel tanımıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:59 Güncelleme: 06.03.2024 - 11:31
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        Görme engelli konservatuvar öğrencisi annesinin desteğiyle eğitimini sürdürüyor
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        CANAN TÜKELAY - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü öğrencisi görme engelli Gamze Kasap, yanından hiç ayrılmayan annesinin desteğiyle hayatında engel tanımıyor.

        Doğuştan görme engelli 26 yaşındaki Kasap, çocukluğundan bu yana müziğe hep ilgi duyuyor. Annesi Nezmiye Yeni'nin de yönlendirmesiyle girdiği özel yetenek sınavıyla AKÜ Devlet Konservatuvarına kabul edilen Kasap, bu yıl Türk Halk Müziği Bölümünden mezun olmaya hazırlanıyor.

        Kasap, AA muhabirine, müziğe merakının hep olduğunu, annesinin de çabasıyla yaşamını bu yönde şekillendirdiğini söyledi.

        Henüz 4 yaşlarındayken şarkılar söylemeye başladığını anlatan Kasap, annesiyle kurdukları hayalin, konservatuvar öğrencisi olmaya hak kazanınca gerçeğe dönüştüğünü dile getirdi.

        Kasap, kaydını yaptırdıktan sonra müziğin yaşamındaki yerinin daha da arttığını belirterek, "Arkadaşlarımla ilişkilerim çok iyi. Hedefim ses sanatçısı olmak, Mezun olacağım için üzülüyorum. Emrah hocamın desteği ve Braille nota sistemi hayatımı daha da kolaylaştırdı." ifadesini kullandı.

        Başarısının mimarı ve hayattaki en büyük şansı olarak gördüğü annesinin merhameti ile şefkatini üzerinden hiç eksik etmediğini vurgulayan Kasap, şunları kaydetti:

        "Bir dönem kıyafetimi bile kendim giyemiyordum. Yemeği tek başıma yiyemiyordum. Her şeyimle annem ilgileniyordu. Üniversiteye kadar gelebileceğimi düşünmüyordum. Annem sayesinde başardım. Yaşadığım tüm zorluklara rağmen annemle beraber mücadele ettik. Bu konuda anneme minnettarım. Hala okula annem getirip, götürüyor."

        45 yaşındaki anne Nezmiye Yeni de Gamze için İzmir'den Afyonkarahisar'a taşındığını dile getirdi.

        Eşinden ayrıldıktan sonra kendisini çocuklarına adadığını aktaran Yeni, "Hayata sıfırdan başladık. Ev temizliğine gidiyorum. Diğer kızım da Afyonkarahisar'da üniversite okuyor. İki çocuk okutuyorum. Çocuklarıma hem annelik hem babalık yaptım. Kızlarım bir yerlere gelsin diye uğraşıyorum. Anne olarak her zaman arkalarındayım. Benim gibi olmasınlar, meslekleri olsun diye uğraşıyorum." diye konuştu.

        - "Başarılı bir öğrenci, şu an bölümün ikincisi"

        AKÜ Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü öğretim görevlisi Emrah Kalın ise Gamze'nin çalışkan ve gayretli bir öğrenci olduğunu söyledi.

        Gamze'nin başarısı için ek dersler yaptıklarını vurgulayan Kalın, "Kendisi de çalışarak bu durumu pekiştirdi. Başarılı bir öğrenci, şu an bölümün ikincisi. Okul bu anlamda özel öğrencilere ciddi anlamda ilgi gösteriyor. Biz okulda Braille kütüphanesi oluşturuyoruz. Bizim için mutluluk verici." dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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