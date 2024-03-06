Afyonkarahisar'da izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Darıcılar köyü Mezarlık mevkisinde devriye görevi sırasında, İ.Ş, D.Ş, A.Y. ile F.K'yi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin, kazıda kullandığı malzemelere el konuldu.
Zanlılardan D.Ş'nin köydeki adresinde de arama yapıldı. Burada 2'si ruhsatsız 3 av tüfeği, 8 fişek ile define arama çubuğu bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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