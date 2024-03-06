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        Afyonkarahisar'da izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:48 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:58
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        Afyonkarahisar'da izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Darıcılar köyü Mezarlık mevkisinde devriye görevi sırasında, İ.Ş, D.Ş, A.Y. ile F.K'yi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin, kazıda kullandığı malzemelere el konuldu.

        Zanlılardan D.Ş'nin köydeki adresinde de arama yapıldı. Burada 2'si ruhsatsız 3 av tüfeği, 8 fişek ile define arama çubuğu bulundu.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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