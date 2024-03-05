Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlı köyü mevkisinde define aramak için izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

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