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        Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:42 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:48
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        Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlı köyü mevkisinde define aramak için izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

        Bölgeye giden ekipler, E.K. (51), A.Ö. (50), H.D. (50) ve M.Ö'yü (45) gözaltına aldı.

        Operasyonda, kürek, kazma, jeneratör ve el feneri ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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