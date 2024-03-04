Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        DP Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar'da aday tanıtım toplantısına katıldı

        Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin il başkanlığında düzenlenen Afyonkarahisar belediye başkan adayı tanıtım toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 16:34 Güncelleme: 04.03.2024 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        DP Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar'da aday tanıtım toplantısına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin il başkanlığında düzenlenen Afyonkarahisar belediye başkan adayı tanıtım toplantısına katıldı.

        Uysal, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de yine kritik bir seçimin arifesinde olduklarını söyledi.

        Seçimlerin, Afyonkarahisar'da ve ülkede hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Uysal, "Büyük Atatürk ile beraber hür ve eşit vatandaşlık temelinde fırsat eşitliği tanınarak, devletten başlayarak vatandaşların her kademede yükselebildiği siyasi, toplumsal, ticari hayatta kendisini inşa edebildiği ve geleceğini kurtarabildiği bir Türkiye iklimini yaratarak geliyoruz." dedi.

        Gültekin Uysal, bu yerel seçimde de doğup büyüdükleri memleketleri Afyonkarahisar için sonuna kadar sağlam bir irade ortaya koyduklarını vurguladı.

        Toplantıda, DP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hikmet Bülbül tanıtıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kimyasal sıvı dehşetinde karar istinaftan döndü!
        Kimyasal sıvı dehşetinde karar istinaftan döndü!
        Meteoroloji'den yarın için uyarı! 16 kent için alarm!
        Meteoroloji'den yarın için uyarı! 16 kent için alarm!
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        Kabine toplandı! İşte gündemdeki masalar
        Kabine toplandı! İşte gündemdeki masalar
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dinlenmek için oturduğu istinat duvarından düştü!
        Dinlenmek için oturduğu istinat duvarından düştü!
        77 yaşındaki cani, karısını ve oğlunu öldürdü!
        77 yaşındaki cani, karısını ve oğlunu öldürdü!
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        "Hiçbirimiz öyle değiliz
        "Hiçbirimiz öyle değiliz
        İpek Akgül cinayetinde acılı anne konuştu!
        İpek Akgül cinayetinde acılı anne konuştu!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da arkadaşının mobil uygulamasından para çekerek kripto bors...
        Afyonkarahisar'da arkadaşının mobil uygulamasından para çekerek kripto bors...
        Yer bilimciler, 6 Şubat depremleri sonrası bölgedeki fay hareketliliğini in...
        Yer bilimciler, 6 Şubat depremleri sonrası bölgedeki fay hareketliliğini in...
        Afyonkarahisar'da kaçak cep telefonu operasyonunda bir şüpheli gözaltına al...
        Afyonkarahisar'da kaçak cep telefonu operasyonunda bir şüpheli gözaltına al...
        Afyonkarahisar'da Küçükler ve Minikler Masa Tenisi müsabakaları sona erdi
        Afyonkarahisar'da Küçükler ve Minikler Masa Tenisi müsabakaları sona erdi
        Afyonkarahisar'da tartıştığı akrabasını av tüfeğiyle yaralayan kişi kovalam...
        Afyonkarahisar'da tartıştığı akrabasını av tüfeğiyle yaralayan kişi kovalam...
        Afyonkarahisar'da "Sera Yatırım Günleri" sona erdi
        Afyonkarahisar'da "Sera Yatırım Günleri" sona erdi