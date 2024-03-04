Afyonkarahisar'da arkadaşının mobil uygulamasından para çekerek kripto borsasına yatıran şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da üniversite öğrencisi arkadaşının cep telefonundaki mobil uygulamayla kredi kartından 108 bin lira nakit avans çekerek kripto borsasına yatıran şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar'da üniversite öğrencisi arkadaşının cep telefonundaki mobil uygulamayla kredi kartından 108 bin lira nakit avans çekerek kripto borsasına yatıran şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencisi F.K'nin cep telefonundaki banka uygulamasıyla kredi kartından bilgisi dışında 108 bin lira nakit avans çekilip, paranın kripto borsasına aktarılması şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, F.K'nin arkadaşı öğrenci A.Y'yi gözaltına aldı.
Telefonunda inceleme yapılan A.Y'nin internetteki bir kripto para borsası platformuna parayı aktardığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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