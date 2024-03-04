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        Afyonkarahisar'da arkadaşının mobil uygulamasından para çekerek kripto borsasına yatıran şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da üniversite öğrencisi arkadaşının cep telefonundaki mobil uygulamayla kredi kartından 108 bin lira nakit avans çekerek kripto borsasına yatıran şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 12:17 Güncelleme: 04.03.2024 - 12:17
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        Afyonkarahisar'da arkadaşının mobil uygulamasından para çekerek kripto borsasına yatıran şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da üniversite öğrencisi arkadaşının cep telefonundaki mobil uygulamayla kredi kartından 108 bin lira nakit avans çekerek kripto borsasına yatıran şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencisi F.K'nin cep telefonundaki banka uygulamasıyla kredi kartından bilgisi dışında 108 bin lira nakit avans çekilip, paranın kripto borsasına aktarılması şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, F.K'nin arkadaşı öğrenci A.Y'yi gözaltına aldı.

        Telefonunda inceleme yapılan A.Y'nin internetteki bir kripto para borsası platformuna parayı aktardığı tespit edildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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