Afyonkarahisar'da kaçak cep telefonu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada 7 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan çalışmalar sonucunda İ.Y. (56) isimli şüphelinin merkez ilçe Susuz beldesinde kaçak cep telefonu ve elektronik eşya sattığı yönünde bilgi edinildi.

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