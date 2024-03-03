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        Afyonkarahisar'da kaçak cep telefonu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

        Afyonkarahisar'da jandarma tarafından durdurulan araçta 7 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 14:15 Güncelleme: 03.03.2024 - 14:18
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        Afyonkarahisar'da kaçak cep telefonu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
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        Afyonkarahisar'da jandarma tarafından durdurulan araçta 7 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan çalışmalar sonucunda İ.Y. (56) isimli şüphelinin merkez ilçe Susuz beldesinde kaçak cep telefonu ve elektronik eşya sattığı yönünde bilgi edinildi.

        Ekipler, Susuz yol kontrol arama faaliyeti esnasında İ.Y. isimli şüpheliye ait aracı durdurdu.

        Şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada 7 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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