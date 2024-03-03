Afyonkarahisar'da kaçak cep telefonu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından durdurulan araçta 7 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından durdurulan araçta 7 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan çalışmalar sonucunda İ.Y. (56) isimli şüphelinin merkez ilçe Susuz beldesinde kaçak cep telefonu ve elektronik eşya sattığı yönünde bilgi edinildi.
Ekipler, Susuz yol kontrol arama faaliyeti esnasında İ.Y. isimli şüpheliye ait aracı durdurdu.
Şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada 7 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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