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        AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir, Afyonkarahisar'da konuştu:

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, CHP Afyonkarahisar Belediye başkan adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'yle ilgili açıklamasına ilişkin, "Afyonkarahisar'da zaten DEM diye bir parti yok. Burada hizmet belediyeciliğiyle yarışmak var. Proje ve hizmet üretemeyenler, kuru siyasetle tabiri caizse Afyonkarahisar'lı hemşerilerimizin aklıyla alay etmektedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 19:04 Güncelleme: 18.03.2024 - 19:04
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        AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir, Afyonkarahisar'da konuştu:
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        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, CHP Afyonkarahisar Belediye başkan adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'yle ilgili açıklamasına ilişkin, "Afyonkarahisar'da zaten DEM diye bir parti yok. Burada hizmet belediyeciliğiyle yarışmak var. Proje ve hizmet üretemeyenler, kuru siyasetle tabiri caizse Afyonkarahisar'lı hemşerilerimizin aklıyla alay etmektedir." dedi.

        Keşir, bir dizi programa katılmak için geldiği Afyonkarahisar'da, AK Parti Afyonkarahisar Belediye başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti, burada çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kentte şehit ailesi ziyaretinde bulunan Keşir, daha sonra Dumlupınar Mahallesi'nde esnafla görüştü.

        Keşir, esnaf ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın milli mücadelede önemli bir yerinin bulunduğunu ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde Afyonkarahisar'da bulunmanın anlamlı olduğunu söyledi.

        Afyonkarahisar'ın AK Parti belediyeciliğiyle son 20 yılda pek çok gelişme kaydettiğini dile getiren Keşir, şöyle konuştu:

        "Sanayi ve turizm gelişmelerinin ve merkezi hükümetten aldığı diğer yatırımların devam etmesini arzu ediyoruz. Afyonkarahisar'a yakışır bir belediyecilik devam etsin istiyoruz. Buradaki hemşerilerimizin Ankara'da ayrı, Afyonkarahisar'da ayrı konuşanlara prim vermeyeceğine ben inanıyorum."

        - "Burada hizmet belediyeciliğiyle yarışmak var"

        Keşir, başkan adayı Uluçay'ın gelecek 5 yıl için çok sayıda projesi olduğunu ve bu projelerin tek tek hayata geçirileceğini belirtti.

        CHP'nin belediye başkan adayı Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesinin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak." sözlerine değinen Keşir, şunları kaydetti:

        "Burada bir söylem gelişti. Onun üzerinden siyaset yapmaya çalışılıyor ama Afyonkarahisar'ın tabanı, yapısı belli. Afyonkarahisar'da zaten DEM diye bir parti yok. Burada hizmet belediyeciliğiyle yarışmak var. Proje ve hizmet üretemeyenler, kuru siyasetle tabiri caizse Afyonkarahisar'lı hemşerilerimizin aklıyla alay etmektedir. Afyonkarahisar'lılar da her şeyi çok net ve açık bir şekilde görüyor. Biz, hizmet belediyeciliğin devamı yönünde hemşerilerimizin kanaatlerini göstereceklerine inanıyoruz."

        Keşir, Afyonkarahisar'da kentsel dönüşüme karşı çıkanların seçim kapıya dayandığında bu konu üzerinden de siyaset yapmalarını doğru bulmadıklarını da ifade etti.

        Keşir'e ziyaretlerinde AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Belediye başkan adayı Uluçay ile partililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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