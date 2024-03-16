Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar'da iftar programında konuştu:

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bu millet önünde elbette söyleyecek sözümüz var. Demokrasi, hukuk, kalkınma ve gençlerimizin geleceğiyle ilgili elbette hayallerimiz var." dedi.

Uysal, partisinin İscehisar İlçe Teşkilatının Belediye Düğün Salonu'nda düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki büyük davanın bayraktarlığını samimiyetle ve inançla yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Ülkenin daha büyük hizmetlere layık olduğunu düşündüklerini dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"Çatlamış topraklarla mavi gökyüzü arasında sıkışmış bu ülkenin kaderini değiştirdiğimiz gibi işte bugün gelinen noktada daha büyük atılımları, daha büyük sıçrama hamlelerini Allah'ın izniyle yapacağız. Çünkü biz bu ülkenin nereden geldiğini biliyoruz."

-"Ellerimizle yarınları, yılları ve asırları kucaklayacağız"

Uysal, bu ülkede siyasi akıl, lider ve kadroyla buluştuğu takdirde her daim bayrağın hep zirvelere taşındığını vurguladı.

Milletin birlik ve beraberliğinin arkasına refah, huzur ve güven içerisinde yaşayan bir Türkiye inşa etmek istediklerini söyleyen Uysal, "Bu millet önünde elbette söyleyecek sözümüz var. Demokrasi, hukuk, kalkınma ve gençlerimizin geleceğiyle ilgili elbette hayallerimiz var. Onurla gururla Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız günlerde, bu büyük geçmişe sırtımızı dayayacağız. Ellerimizle yarınları, yılları ve asırları kucaklayacağız." diye konuştu.

Programda, DP İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, DP İscehisar İlçe Başkanı Yıldırım Mercan ve DP İscehisar Belediye Başkan Adayı Osman Çelebi de konuşma yaptı.