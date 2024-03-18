Afyonkarahisar'da ramazanın vazgeçilmezi "haşhaşlı tahinli pide" sahur sofralarında yerini aldı

Sandıklı'da haşhaşlı tahinli pideler, hafif olması nedeniyle sahur vaktinde kahvaltılık yiyeceklerle birlikte tüketiliyor.

İçeriğinde haşhaş ezmesi, tahin, biraz yağ ve isteğe bağlı olarak şekerin eklenmesiyle elde edilen karışımın yoğrulmuş hamur ile birleştirilmesiyle odun ateşinde pişmesiyle yapılıyor.

Usta ellerde kat kat açılarak her katına haşhaş ezmesinin sürülmesiyle yarım saat dinlenmeye bırakılan hamur, daha sonra uzatılarak pide şekline getirilerek tepsilerin içerisinde fırına sürülüyor. Yaklaşık 15 dakika da hazır olan pideler kısa sürede tükeniyor.

Fırın ustası Bayram Yılmaz, haşhaşlı pidenin odun ateşinde piştiği için daha da lezzetli olduğunu ifade etti.

Fırın sahibi Mehmet Kokkokoğlu da "Pidemizin özelliği çok narin olması ve haşhaş ile tahinin buluşması ile tel tel olmasıdır." dedi.