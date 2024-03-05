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        Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı

        Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:26 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:26
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        Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2012 yılındaki askeri lise sınavı sorularını usulsüzce temin ederek örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

        Harekete geçen ekipler, şüpheliler S.Ç. ve H.D'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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