Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2012 yılındaki askeri lise sınavı sorularını usulsüzce temin ederek örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

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