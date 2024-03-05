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        Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:01 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:14
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        Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        M.O. idaresindeki 58 ABE 255 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi'nde, M.Y'nin kullandığı 03 ABV 298 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki Y.Ö, M.R, S.Y. (55), T.B. ve S.Y. (14) yaralandı.

        Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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