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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 12:07 Güncelleme: 06.03.2024 - 12:07
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'den Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen aracı kent merkezinde durduran ekipler, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

        Ekipler, araçtaki A.Ş. ile H.H'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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