TIR ile cip çarpıştı; 2'si polis, 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında TIR ile cipin çarpıştığı kazada 2'si polis memuru, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sularında Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun Sandıklı ilçesi Gökçealan köyü kavşağında meydana geldi. A.B. (24) yönetimindeki 35 BAY 043 plakalı TIR, kavşakta 'U' dönüşü yaparken, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser B.Ç. (29) yönetimindeki 03 LE 100 plakalı ciple çarpıştı. Kazada TIR şoförü A.B. ile cip sürücüsü B.Ç. ve yanındaki Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru K.A. (31) ve K.T. (30) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımı ile bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle sol şeridi kapanan Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda trafik bir müddet tek yönlü sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımı kaldırıldı, yol yeniden trafiğe açıldı.