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        Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Ramazan'da yardımlara devam edecek

        Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve nakdi yardımda bulunacaklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 15:00 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:05
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        Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Ramazan'da yardımlara devam edecek
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        Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve nakdi yardımda bulunacaklarını belirtti.

        Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, derneklerinin hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi engellilere Ramazan ayında da gıda kolisi ve nakdi destek yardımında bulunacağını ifade etti.

        Derneklerinin gıda kolisi ile zekat bağışı kabul ettiğini aktaran Erdoğan, "Bu gıda kolisi bağışlarıyla Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği 130 lira olan fitre miktarı, fidye ve zekatları Altınokta Körler Derneği aracılığıyla kentteki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Toplanan yardımlarımızı Ramazan ayı boyunca dağıtmaya devam edeceğiz. Bağışçılarımız ayni ve nakdi yardımlarını şubemiz ve banka aracılığıyla ulaştırabilir." ifadesini kullandı.

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