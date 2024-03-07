Afyonkarahisar'da sosyal medyadan ruhsatsız tabanca satmak isteyen 2 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde sosyal medyada ruhsatsız tabanca satmak isteyen 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde sosyal medyada ruhsatsız tabanca satmak isteyen 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatarlı beldesinde yaşayan İ.G. (43) ile H.G'nin (23) ellerindeki ruhsatsız bir tabancayı sosyal medyada satış yapmak istediğini belirledi.
Savcılık izinleri sonrası jandarma ekipleri, şüphelilerin beldedeki ev ve iş yeri adreslerinde yaptığı aramada, 2'si kurusıkı 3 tabanca, 5 gümrük kaçağı cep telefonu, 6 bin 740 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 9 mermi ele geçirdi.
Şüpheliler İ.G. ile H.G'ye adli işlem uygulandı.
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