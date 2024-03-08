Sandıklı'da depolarındaki patatesler, büyükşehirlere gönderiliyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki doğal soğuk hava depolarında kış boyu muhafaza edilen patatesler, büyükşehirlere gönderiliyor.

Akin köyündeki depolardaki patatesler, kızartmalık, yemeklik ve tohumluk olarak sınıflandırılıyor.

Ayrıştırma işlemlerinin ardından patatesler, İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Ankara gibi kentlere gönderiyor.

Patates üreticisi Ali Kama, gazetecilere, eylülde depolara aldıkları patatesleri mayısın sonuna kadar bozulmadan muhafaza ettiklerini dile getirdi.

Kama, "Depomda 10 bin ton malı muhafaza ediyorum. Bunların yüzde 70'i yemeklik ve kızartmalık, yüzde 30'unu da tohumluk olarak saklıyoruz." dedi.

Patates işçisi Zeynep Gül de doğal hava depolarında çalışarak ev ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.