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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:24 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:25
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Ekipler, araçta yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Araçtaki Y.A, M.A, Ş.M. ile A.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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