GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da dolandırıcılık iddiasıyla 19 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yeşilyurt köyünde bazı şüphelilerin sosyal medyadan kadın ismiyle profil oluşturdukları, sahte altınları buluntu define gibi göstererek sattıkları tespit edilmiş, 5 Mart'ta düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alınmıştı.

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