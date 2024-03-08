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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da dolandırıcılık iddiasıyla 19 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:31 Güncelleme: 08.03.2024 - 16:31
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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da dolandırıcılık iddiasıyla 19 şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 zanlı tutuklandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 19 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi.

        Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yeşilyurt köyünde bazı şüphelilerin sosyal medyadan kadın ismiyle profil oluşturdukları, sahte altınları buluntu define gibi göstererek sattıkları tespit edilmiş, 5 Mart'ta düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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