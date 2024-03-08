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        Burcu Köksal: Afyonkarahisar ittifakında DEM ve HÜDA PAR yoktur, tavrım net

        CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDA Partisi ile yönetmeyeceğim.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 17:01 Güncelleme: 08.03.2024 - 17:05
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        Burcu Köksal: Afyonkarahisar ittifakında DEM ve HÜDA PAR yoktur, tavrım net
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        CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDA Partisi ile yönetmeyeceğim. Afyonkarahisar ittifakında DEM ve HÜDA PAR partileri yoktur. Hiç kimse cümlelerimi kesip, biçip, cımbızlayıp, evirip çevirip başka anlamlar çıkarmaya çalışmasın. Tavrım nettir" dedi.

        CHP Grup Başkan Vekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, Seçim Koordinasyon Merkezi'nde '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Güne dair konuşma yapan Köksal, ardından son günlerde gündeme gelen sözleriyle ilgili konuşarak, "Tüm seçim dönemlerinde partimize ve partililerimize dönük yalan, sahte iddialar ve belgeler üretmekten çekinmeyen AKP, bu kez Afyonkarahisar'da bizimle ilgili 'Terörle iş birliği yapıyor', 'PKK'lıları işe alacak' propagandası yapmaya başlamıştı. Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı vatansever memleketimde yalanlardan oluşan bu söylemle prim kazanmaya çalışanlara karşı toplu cevap verdim. Seçim süreci boyunca söylediğim gibi AKP'nin yalanlarına, iftiralarına, montaj videolarına karşı söylemim nettir. Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDA PAR ile yönetmeyeceğim. Afyonkarahisar ittifakında DEM ve HÜDA PAR partileri yoktur. Hiç kimse cümlelerimi kesip, biçip, cımbızlayıp, evirip, çevirip başka anlamlar çıkarmaya çalışmasın. Tavrım nettir. Belediye Başkanı olduğumda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi, görüşü ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan, bu ülkeyi seven, bu ülkenin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü savunan herkese ardına kadar açık olacaktır" dedi.

        'GENEL BAŞKANLA KARŞI KARŞIYA GELDİ' SÖYLEMLERİNİ KABUL ETMİYORUZ'

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile karşı karşıya geldiği söylemini kabul etmediğini aktaran Burcu Köksal, "Genel başkanımızın söylediği gibi elbette biz Afyonkarahisarımızı tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizle birlikte yöneteceğiz. 'Genel başkanla karşı karşıya geldi', 'Yan yattı, çamura battı' gibi söylemleri de kabul etmiyoruz. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı insanların yeri, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız tarihsel sorumluluğumuz ışığında halkımızı kucaklamayı, halkımızın sorunlarına çözüm üretmeyi, halkımızla omuz omuza ülkemizi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımayı, vatanın birliğinin ve bölünmez bütünlüğünün korunmasının en büyük görevimiz olduğunu kabul ediyoruz" diye konuştu.

        'HİÇ ŞÜPHEM YOK, KAZANACAĞIZ'

        Belediye başkanlığı seçimini kazanacaklarını kaydeden Burcu Köksal, "Ben bu partinin bir evladıyım, grup başkanvekili ve Afyonkarahisar belediye Başkan adayıyım. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine giderken bu anlayışın ve ilkelerin en açık ifadesi olan Sayın Genel Başkanımız tarafından liderliği yapılan milli takım gol atınca ayağa kalkanların, Filenin Sultanları kazandığında gözyaşı dökenlerin oluşturduğu, Türkiye ittifakını yurdumuzun dört bir köşesinde kararlılıkla kuracağımızı ve büyüteceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği 11 büyükşehir belediyesini tekrar kazanacağız. Ayrıca hem büyükşehirlerde hem de diğer şehirlerde belediye sayımızı artıracağız. Ve tabii ki hiç şüphem yok ki Afyonkarahisar Belediyesi'ni de biz kazanacağız" dedi.

        Köksal, "Ben 31 Mart'ta tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerime, bu memleketi seven, bu vatanın bölünmez bütünlüğünü savunan tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerime kendimi emanet ediyorum. 31 Mart'ta bir kardeşleri bu memleketin yiğit bir evladı olarak, onlardan destek bekliyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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