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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 21:24 Güncelleme: 09.03.2024 - 21:26
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        A.A, (58) idaresindeki 15 DF 657 plakalı otomobil, Kızıllı köyü yakınlarında M.T.Ç'nin (22) kullandığı 20 AIG 077 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü M.T.Ç. ile otomobilindeki A.K, (22) M.Y, (22) Y.B. (22) ile E.D. (20) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla, Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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