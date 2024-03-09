Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
A.A, (58) idaresindeki 15 DF 657 plakalı otomobil, Kızıllı köyü yakınlarında M.T.Ç'nin (22) kullandığı 20 AIG 077 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü M.T.Ç. ile otomobilindeki A.K, (22) M.Y, (22) Y.B. (22) ile E.D. (20) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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