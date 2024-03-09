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        Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan belediye başkanı tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde Düzağaç Belediye Başkanı Muammer Işıklı, hakkında kesinleşen 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 15:57 Güncelleme: 09.03.2024 - 15:57
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        Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan belediye başkanı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde Düzağaç Belediye Başkanı Muammer Işıklı, hakkında kesinleşen 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle tutuklandı.

        Işıklı, hakkında 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası onanınca, Sinanpaşa Adliyesine çağrıldı.

        Savcılık işlemlerinin ardından Işıklı, cezaevine teslim edildi.

        İki dönemdir belediye başkanlığı yapan Işıklı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Yeniden Refah Partisi'nden aday olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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