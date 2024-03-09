Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan belediye başkanı tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde Düzağaç Belediye Başkanı Muammer Işıklı, hakkında kesinleşen 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde Düzağaç Belediye Başkanı Muammer Işıklı, hakkında kesinleşen 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle tutuklandı.
Işıklı, hakkında 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası onanınca, Sinanpaşa Adliyesine çağrıldı.
Savcılık işlemlerinin ardından Işıklı, cezaevine teslim edildi.
İki dönemdir belediye başkanlığı yapan Işıklı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Yeniden Refah Partisi'nden aday olmuştu.
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