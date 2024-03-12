Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezinde yakaladığı R.Ç, Y.Ç, N.K. ile İ.Z'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Adliyeye sevk edilen N.K. ile İ.Z. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
R.Ç. ile Y.Ç. hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.
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