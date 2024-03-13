Sandıklı'da yediemin otoparkında bekleyen motosikletler geri dönüşüme gönderildi

Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yapılan denetlemelerde trafikten men edilen ya da ruhsat eksiklikleri nedeniyle yediemin deposuna gönderilen motosikletler, sahipleri tarafından teslim alınmayınca kayıttan düşülerek Milli Emlak'a devredilerek hurdaya çıkarılıyor.

Hurdaya çıkan motosikletler ise tırlarla İzmir'in Aliağa ilçesindeki Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna geri döşüme gönderildi. ​​​​​​​

Yaklaşık 3 yıldır otoparkta bekleyen motosikletlerin gönderilmesi ile yediemin deposunun rahatlayacağını ifade eden yediemin deposu sahibi Cihan Yurtseven, çeşitli nedenlerle otoparka gelen motosikletlerin, tescilsiz oldukları için Milli Emlak'a devredildiğini söyledi.

Yurtseven, "Yaklaşık 3 yıldır burada bekleyen motosikletler bunlar. Kişiler ve şahıslar tarafından aranmayan, tescilsiz, hacizli, ruhsatı olmayan motosikletler. Bunların devletimize kazandırılması gerekiyor. Belli bir süre bekletilen ve otoparktan çıkarılamayan bu motosikletler belirli aralıklarla geri dönüşüme gönderilerek ekonomiye geri kazandırılıyor." dedi.