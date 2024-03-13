Nuri Bilge Ceylan'ın; 341.884 biletle kariyerinin en çok izlenen filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Müzik eserleri sahiplerinin telif haklarını korumakla yükümlü Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkanı olan Ferhat Göçer'in şarkısı 'Son Aşkım' ile telif ihlali yaşandı. Şarkı, Nuri Bilge Ceylan'ın kariyerinin en çok izlenen filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de izinsiz kullanıldı. Telif haklarından sorumlu bir meslek birliğinin başkanını bile şarkısının izinsiz kullanılması, sanat dünyasında telif haklarının önemi üzerine de düşündürücü bir etki yarattı.

"BANA DA SÜRPRİZ OLDU"

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MSG'nin avukatları, yaptıkları teknik incelemede; 'Son Aşkım'ın 'Kuru Otlar Üstüne'de telifsiz kullanıldığını tespit etti.

Ferhat Göçer, bu konuda yaptığı açıklamada; “Nuri Bilge Ceylan, çok değerli bir yönetmen, onun filminde benim şarkımın kullanması beni çok mutlu eder, gururlandırır. Filmi izleyen arkadaşlarım bana söyledi… Onun üzerine izledim ve gördüm… Bu arada filmi de çok beğendim… Bana da sürpriz oldu. Bana bildirse de telif istemezdim zaten” dedi.