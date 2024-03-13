Öğrenci yurdunda silahla ölüm!
Kilis'te, üniversite öğrencisi 19 yaşındaki B.Y., yurda getirdiği tabancayla oda arkadaşı 21 yaşındaki Mehmet Yasin Arı'yı vurarak öldürdü. Gözaltına alınan B.Y.'nin, ifadesinde, tabancayla şakalaştığı sırada yanlışlıkla tetiğe dokunduğunu söylediği öğrenildi
Kilis'te olay, dün sabah saatlerinde, Mehmet Sanlı Mahallesi'ndeki Kartalbey KYK Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi.
YURDA TABANCAYLA GİRDİ
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, yurtta kalan 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi B.Y. (19), yurda tabancayla girdi.
İDDİAYA GÖRE ŞAKALAŞIRKEN VURMUŞ
Odasına gelen B.Y.'nin, iddiaya göre, şakalaştığı sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, arkadaşı Mehmet Yasin Arı'ya (21) isabet etti. Arı, kanlar içerisinde kalırken; silah sesini duyan yurt görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Mehmet Yasin Arı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Arkadaşının ölümüne yol açan B.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
İlk ifadesinde tabancayla şakalaştığı sırada yanlışlıkla tetiğe dokunduğunu söylediği öğrenilen B.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.