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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öğrenci yurdunda silahla ölüm!

        Öğrenci yurdunda silahla ölüm!

        Kilis'te, üniversite öğrencisi 19 yaşındaki B.Y., yurda getirdiği tabancayla oda arkadaşı 21 yaşındaki Mehmet Yasin Arı'yı vurarak öldürdü. Gözaltına alınan B.Y.'nin, ifadesinde, tabancayla şakalaştığı sırada yanlışlıkla tetiğe dokunduğunu söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 08:13 Güncelleme: 13.03.2024 - 08:13
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        Öğrenci yurdunda silahla ölüm!
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        Kilis'te olay, dün sabah saatlerinde, Mehmet Sanlı Mahallesi'ndeki Kartalbey KYK Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi.

        YURDA TABANCAYLA GİRDİ

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, yurtta kalan 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi B.Y. (19), yurda tabancayla girdi.

        İDDİAYA GÖRE ŞAKALAŞIRKEN VURMUŞ

        Odasına gelen B.Y.'nin, iddiaya göre, şakalaştığı sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, arkadaşı Mehmet Yasin Arı'ya (21) isabet etti. Arı, kanlar içerisinde kalırken; silah sesini duyan yurt görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Mehmet Yasin Arı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Arkadaşının ölümüne yol açan B.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        İlk ifadesinde tabancayla şakalaştığı sırada yanlışlıkla tetiğe dokunduğunu söylediği öğrenilen B.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        #Kilis
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