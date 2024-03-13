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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da alkollü adam ısınmak için ormanı yaktı! - En son haberler

        Isınmak için ormanı yaktı!

        Antalya'nın Kemer ilçesinde, çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangını çıkardığından şüphelenilen kişi ise yanan alanda baygın halde yatarken bulundu. Orman muhafaza personelinin kurtardığı şüpheli, alkol aldıktan sonra ısınmak amacıyla ateş yaktığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 08:57 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:17
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        Isınmak için ormanı yaktı!
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        Antalya'nın Kemer ilçe merkezindeki Çalış Tepe mevkiinde dün saat 07.00 sıralarında orman yangını çıktığı bilgisi üzerine Kemer Orman İşletme Şefliği ve Kemer Arama Kurtarma (KEMKUT) ekipleri bölgeye gitti.

        YANGIN 1 DÖNÜMLÜK ALANI HARAP ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre yangına 2 arazöz ve 15 kişiyle müdahaleye giden ekipler, yoldan yaklaşık 600 metre yukarıdaki alana ulaşabildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi. 1 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekipler tarafından etrafı çevrilerek kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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        YERDE YATAN KİŞİ FARK EDİLDİ

        Öte yandan, ilk müdahale için yangın noktasına çıkan orman muhafaza görevlisi Mustafa Atcı, yanan alanın ortasında yerde yatan kişiyi fark etti.

        HASTANEYE KALDIRILDI TEDAVİYE ALINDI

        Kendinden geçmiş halde yatan kişiyi bir süre uğraştıktan sonra kaldıran Atcı, yanındakilerle birlikte ormandan yola kadar indirdi. Adının F.K. (25) olduğu belirlenen kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKMIŞ

        Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen F.K.'nin ilk ifadesinde alkol aldıktan sonra ısınmak amacıyla ateş yaktığını söylediği öğrenildi.

        F.K.'nin hastanedeki kontrollerinin ardından şüpheli olarak Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüleceği belirtildi.

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