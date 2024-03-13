Antalya'nın Kemer ilçe merkezindeki Çalış Tepe mevkiinde dün saat 07.00 sıralarında orman yangını çıktığı bilgisi üzerine Kemer Orman İşletme Şefliği ve Kemer Arama Kurtarma (KEMKUT) ekipleri bölgeye gitti.

YANGIN 1 DÖNÜMLÜK ALANI HARAP ETTİ

DHA'da yer alan habere göre yangına 2 arazöz ve 15 kişiyle müdahaleye giden ekipler, yoldan yaklaşık 600 metre yukarıdaki alana ulaşabildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi. 1 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekipler tarafından etrafı çevrilerek kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.