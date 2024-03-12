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        Afyonkarahisar'da bir iş yeri belediye tarafından mühürlendi

        Afyonkarahisar'da kaçak işletildiği tespit edilen kuyumcu dükkanı, belediye tarafından mühürlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:34 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:40
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        Afyonkarahisar'da bir iş yeri belediye tarafından mühürlendi
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        Afyonkarahisar'da kaçak işletildiği tespit edilen kuyumcu dükkanı, belediye tarafından mühürlendi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İmaret Camisi karşısında yabancı uyruklu tarafından kaçak olarak işletildiği tespit edilen kuyumcu dükkanına Afyonkarahisar Belediyesi tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmediği belirtildi.

        Yapılan denetimlerin ardından iş yerinin kaçak olarak açıldığı belirtilen açıklamada, kuyumcu dükkanına zabıta ekiplerince cezai müeyyide uygulandığı ve faaliyetten de men edildiği ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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