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        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da hakkında "FETÖ'ye yardım etmek" suçlamasıyla kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 09:49 Güncelleme: 14.03.2024 - 09:49
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        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da hakkında "FETÖ'ye yardım etmek" suçlamasıyla kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.Y.K'yi (41) merkeze bağlı Salar beldesinde yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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