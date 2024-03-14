Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında "FETÖ'ye yardım etmek" suçlamasıyla kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da hakkında "FETÖ'ye yardım etmek" suçlamasıyla kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.Y.K'yi (41) merkeze bağlı Salar beldesinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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