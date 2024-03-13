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        Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza verildi

        Afyonkarahisar'da aracıyla drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 23:06 Güncelleme: 13.03.2024 - 23:06
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        Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza verildi
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        Afyonkarahisar'da aracıyla drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pikap tarzı aracın sosyal medyada yayımlanan görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

        Fatih Mahallesi civarında drift yaptığı belirlenen sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası verildi.

        Sürücünün belgesi 60 gün geri alınırken, ayrıca aracın geçerli muayenesi bulunmadığından sahibine 3 bin 135 lira cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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