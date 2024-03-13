Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza verildi

Sürücünün belgesi 60 gün geri alınırken, ayrıca aracın geçerli muayenesi bulunmadığından sahibine 3 bin 135 lira cezai işlem uygulandı.

Fatih Mahallesi civarında drift yaptığı belirlenen sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası verildi.

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