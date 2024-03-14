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        Afyonkarahisar'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 16:05 Güncelleme: 14.03.2024 - 16:05
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        Afyonkarahisar'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 14 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A'nın Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda otomobiliyle seyir halinde olduğunu belirledi.

        Takibe alınan ve "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalışan Ö.A. otomobiliyle moloz yığınlarına çarptı. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan Ö.A. kovalamaca sonucu yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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