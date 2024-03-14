Afyonkarahisar'da kurt ve akbabaların beslenme anı fotokapanla kayda alındı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi sınırlarında bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nda kurt ve akbabaların beslenme anı fotokapanla kaydedildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi sınırlarında bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nda kurt ve akbabaların beslenme anı fotokapanla kaydedildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünün 2500 rakımlı Akdağ'ın Kocayayla kısmının farklı bölümlerine fotokapanlar yerleştirildi.
Fotokapanlar, kurtlar ile akbabaların beslenmelerini kayda aldı.
Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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