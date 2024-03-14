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        Afyonkarahisar'da kurt ve akbabaların beslenme anı fotokapanla kayda alındı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi sınırlarında bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nda kurt ve akbabaların beslenme anı fotokapanla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:46 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:46
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        Afyonkarahisar'da kurt ve akbabaların beslenme anı fotokapanla kayda alındı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi sınırlarında bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nda kurt ve akbabaların beslenme anı fotokapanla kaydedildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünün 2500 rakımlı Akdağ'ın Kocayayla kısmının farklı bölümlerine fotokapanlar yerleştirildi.

        Fotokapanlar, kurtlar ile akbabaların beslenmelerini kayda aldı.

        Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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