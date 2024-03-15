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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 10:07 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:07
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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        E.E. (26) idaresindeki 03 AFU 406 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya Çevre Yolu Nizamiye Kavşağı'nda refüjdeki ağaç ve direğe çarparak devrildi.

        Sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan E.E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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