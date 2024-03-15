Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
E.E. (26) idaresindeki 03 AFU 406 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya Çevre Yolu Nizamiye Kavşağı'nda refüjdeki ağaç ve direğe çarparak devrildi.
Sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan E.E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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