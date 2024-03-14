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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 18:04 Güncelleme: 14.03.2024 - 18:10
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen bir adrese yaptığı baskında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Adreste yakalanan B.Ö'ye adli işlem uygulandı, H.T, ise "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

        - Aracında tabanca ele geçirilen sürücüye adli işlem uygulandı

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sadıkbey Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta tabanca ve 4 mermi ele geçirdi.

        Polis ekipleri, sürücü A.Y'ye adli işlem uyguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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