Afyonkarahisar'da asayiş

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sadıkbey Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta tabanca ve 4 mermi ele geçirdi.

Adreste yakalanan B.Ö'ye adli işlem uygulandı, H.T, ise "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Ekipler, belirlenen bir adrese yaptığı baskında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

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