Afyonkarahisar'da aranan firari hükümlü yakalandı

Şüpheli Y.U'nun "hırsızlık" suçlarından 43 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve Eskişehir ile Bursa'dan aynı suçtan 15 farklı dosyadan arandığı belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aziziye Mahallesi 2174. Sokak'ta bir binada hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine gitti.

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