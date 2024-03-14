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        Afyonkarahisar'da aranan firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 43 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla araması bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 18:33 Güncelleme: 14.03.2024 - 18:33
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        Afyonkarahisar'da aranan firari hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 43 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla araması bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aziziye Mahallesi 2174. Sokak'ta bir binada hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine gitti.

        Ekipler, binadan kaçan hırsızlık zanlısı Y.U'yu kısa sürede yakaladı, zanlının üst aramasında 2 altın küpe, 2 yüzük ve bileklik ele geçirildi.

        Şüpheli Y.U'nun "hırsızlık" suçlarından 43 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve Eskişehir ile Bursa'dan aynı suçtan 15 farklı dosyadan arandığı belirlendi.

        Gözaltına alınan hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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