Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Sandıklı'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı

        Sandıklı'da jandarma ekipleri, üzerinde uyuşturucu ele geçirdiği şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 11:12 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sandıklı'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sandıklı'da jandarma ekipleri, üzerinde uyuşturucu ele geçirdiği şüpheliyi gözaltına aldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede şüphe üzerine durdurduğu M.T'nin (34) üzerinde bir miktar uyuşturucu ile sentetik hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaza sonrası ilk iş video çektiler!
        Kaza sonrası ilk iş video çektiler!
        103 yaşındaki kadın süresi dolmuş ehliyetle yakalandı
        103 yaşındaki kadın süresi dolmuş ehliyetle yakalandı
        İstanbul'da yaşandı... O anlar kamerada! İki kardeşin soygunu!
        İstanbul'da yaşandı... O anlar kamerada! İki kardeşin soygunu!
        "Sonu Atina olsun"
        "Sonu Atina olsun"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile hekimi yaralanmıştı! Kont'a 700 bin TL'lik tazminat!
        Aile hekimi yaralanmıştı! Kont'a 700 bin TL'lik tazminat!
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        O fotoğrafları çeken konuştu! "Kanıma dokundu!"
        O fotoğrafları çeken konuştu! "Kanıma dokundu!"
        Çöplükten kurtardı, lükse alıştırdı! Milyonlarca izleniyor
        Çöplükten kurtardı, lükse alıştırdı! Milyonlarca izleniyor
        En güçlü roketle iletişim kesildi!
        En güçlü roketle iletişim kesildi!
        Atatürk'ün denizle olan son bağlantısı!
        Atatürk'ün denizle olan son bağlantısı!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Yeni sezon için önlem alındı... Cezası ağır
        Yeni sezon için önlem alındı... Cezası ağır
        "Turu tecrübe getirdi"
        "Turu tecrübe getirdi"
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        AYM’den izin parası kararı
        AYM’den izin parası kararı
        THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı
        THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı
        Stres beyindeki zaman algısını bozuyor!
        Stres beyindeki zaman algısını bozuyor!
        ABD TikTok'u satın almak için harekete geçti
        ABD TikTok'u satın almak için harekete geçti

        Benzer Haberler

        Sandıklı'da sağlık çalışanları birlikte iftar yaptı
        Sandıklı'da sağlık çalışanları birlikte iftar yaptı
        Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Afyonkarahisar'daki iftar programında konuştu...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Afyonkarahisar'daki iftar programında konuştu...
        Afyonkarahisar'da aranan firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da aranan firari hükümlü yakalandı
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Afyonkarahisar'da Tohum Dağıtım Töreni'nde k...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Afyonkarahisar'da Tohum Dağıtım Töreni'nde k...
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da asayiş