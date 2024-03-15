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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Çanakkale'de göçmen faciası: Ölü sayısı 21'e yükseldi

        Çanakkale'de göçmen faciası: Ölü sayısı 21'e yükseldi

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Faciada 5'i çocuk 21 kişinin cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 10:46 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:54
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        Çanakkale'de göçmen faciası: Ölü sayısı artıyor
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu ölen 5'i çocuk 21 kişinin cesedine ulaşılırken kayıp göçmenleri arama ve kurtarma çalışmaları da sürüyor.

        Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine, lastik botun Eceabat açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi.

        Botun gece saatlerinde battığını, ihbarın ise sabah yapıldığının bilgisini veren Aktaş, "Botta kaç kişinin olduğuyla ilgili sağlıklı bilgi yok. Kayıp sayısını belirlemeye çalışıyoruz. Kurtulanlarla görüşülüyor. Biraz çelişkili bilgiler var, kendi aralarında çelişkili konuşuyorlar." diye konuştu.

        ÖLENLERİN 5'İ ÇOCUK

        Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "1 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 bot, diğer kurumlara ait 9 bot olmak üzere toplam 18 bot ve 502 personelle arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Son belirlemelere göre 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 5'i çocuk 21 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır."

        "CESETLERDEN 11'İ KABATEPE LİMANI'NA GETİRİLDİ"

        Denizde yapılan arama çalışmaları sonucu cesedine ulaşılan 21 düzensiz göçmenden 11'inin cansız bedeni, Sağlık Sıhhiye Botu ile Kabatepe Limanı'na getirildi.

        Düzensiz göçmenlerin cenazeleri, burada bekleyen ambulanslarla il merkezindeki hastanelerin morguna kaldırıldı.

        LİMANDA ÇOK SAYIDA AMBULANS HAZIR BEKLETİLİYOR

        Kurtulanlardan 2 kişinin kendi çabalarıyla Eceabat'a bağlı Büyük Kemikli sahiline ulaşarak yetkililere botun battığı bilgisini verdiği öğrenildi.

        Kabatepe Limanı'nda da çok sayıda ambulans ve ekipler hazır bekletiliyor.

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        #Çanakkale
        #göçmen
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