Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Afyonkarahisar'da miting yaptı

Seçilmeleri halinde Yeniden Refah Partili belediye başkanlarının kimseyi ayırmadan, bütün halka adil bir şekilde hizmet götüreceğini belirten Erbakan, vatandaşlardan Yeniden Refah Partisinin Sandıklı Belediye Başkan adayı Mustafa Çöl için destek istedi.

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