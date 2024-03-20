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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Afyonkarahisar'da miting yaptı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Sandıklı ilçesindeki mitingine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:54 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:54
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Afyonkarahisar'da miting yaptı
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Sandıklı ilçesindeki mitingine katıldı.

        Erbakan, Sandıklı ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Sandıklı'da Milli Görüş belediyeciliğinin hakim olacağına inandığını söyledi.

        Seçilmeleri halinde Yeniden Refah Partili belediye başkanlarının kimseyi ayırmadan, bütün halka adil bir şekilde hizmet götüreceğini belirten Erbakan, vatandaşlardan Yeniden Refah Partisinin Sandıklı Belediye Başkan adayı Mustafa Çöl için destek istedi.

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