Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:29 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.Y'yi kent merkezinde yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'ta faciadan dönüldü!
        Beşiktaş'ta faciadan dönüldü!
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Kuzey Kore lideri bir kez daha silah denetledi
        Kuzey Kore lideri bir kez daha silah denetledi
        Anne babalar dikkat! 5 aylık bebek boğularak öldü!
        Anne babalar dikkat! 5 aylık bebek boğularak öldü!
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Cep telefonlarına uzun süre bakmak çocuklarda körlüğe yol açabilir
        Cep telefonlarına uzun süre bakmak çocuklarda körlüğe yol açabilir
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        Oruç açarken hangisi tercih edilmeli? Su, hurma ya da zeytin...
        Oruç açarken hangisi tercih edilmeli? Su, hurma ya da zeytin...
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Kadın öğretmen trafikte hemcinsini dövdü!
        Kadın öğretmen trafikte hemcinsini dövdü!
        PFDK sevkleri neden erteledi?
        PFDK sevkleri neden erteledi?
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Motosiklet satışları otomobili solladı

        Benzer Haberler

        Müzik öğretmeni hobi amaçlı ürettiği enstrümanları kiraladığı tarihi konakt...
        Müzik öğretmeni hobi amaçlı ürettiği enstrümanları kiraladığı tarihi konakt...
        Afyonkarahisar'da araçlarında sentetik hap ele geçirilen 3 şüpheli gözaltın...
        Afyonkarahisar'da araçlarında sentetik hap ele geçirilen 3 şüpheli gözaltın...
        Afyonkarahisar'da aranan firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da aranan firari hükümlü yakalandı
        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya, AFRAY'da devam eden çalışmalar...
        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya, AFRAY'da devam eden çalışmalar...
        Afyonkarahisar'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Afyonkarahisar'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Afyonkarahisar'da geyiğe çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da geyiğe çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı