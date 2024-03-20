Afyonkarahisar'da araçlarında sentetik hap ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde araçlarında sentetik hap ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde araçlarında sentetik hap ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Tınaztepe beldesi yakınlarında durdurduğu bir araçta 14 sentetik hap ele geçirdi.
Ekipler, araçtaki A.K, İ.K. ile M.G'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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