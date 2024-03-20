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        Afyonkarahisar'da araçlarında sentetik hap ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde araçlarında sentetik hap ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:08 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:08
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        Afyonkarahisar'da araçlarında sentetik hap ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde araçlarında sentetik hap ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Tınaztepe beldesi yakınlarında durdurduğu bir araçta 14 sentetik hap ele geçirdi.

        Ekipler, araçtaki A.K, İ.K. ile M.G'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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