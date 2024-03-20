Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Müzik öğretmeni hobi amaçlı ürettiği enstrümanları kiraladığı tarihi konakta sergiliyor

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da yaşayan 29 yaşındaki müzik öğretmeni Recep Özdemir, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden temin ettiği ağaç parçalarından hobi olarak ürettiği yaylı ve mızraplı çalgıları hem çalıyor hem de kiraladığı tarihi konakta sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:21 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müzik öğretmeni hobi amaçlı ürettiği enstrümanları kiraladığı tarihi konakta sergiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da yaşayan 29 yaşındaki müzik öğretmeni Recep Özdemir, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden temin ettiği ağaç parçalarından hobi olarak ürettiği yaylı ve mızraplı çalgıları hem çalıyor hem de kiraladığı tarihi konakta sergiliyor.

        Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Çalgı Yapımı Bölümü'nden 2018 yılında mezun olduktan sonra 2023 yılına kadar akademisyen olarak çalışan Recep Özdemir, yaklaşık bir yıldır da Afyonkarahisar'daki Kamil Miras Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak görev yapıyor.

        Boş vakitlerinde de kiraladığı tarihi konakta çeşitli müzik aletlerini yapıp, eskiyenleri onaran Özdemir, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden temin ettiği ağaç parçalarından ürettiği bu müzik aletlerini müzikseverler için konakta sergiliyor.

        Özdemir, AA muhabirine, okul yıllarında hayatına dokunan müzik öğretmenlerinde gördüğü bağlama ve saza olan ilgisinin zamanla arttığını söyledi.

        Lise yıllarında da kurdukları müzik grubuyla farklı okullarda konserler verdiklerini dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

        "Çocukluktan beri müziğe ve müzik aletlerine hep bir merakım vardı. Yapmayı, bozmayı ve tamir etmeyi çok severim. Babam da askeri fabrikada marangozhanede kısım şefiydi. İster istemez tabii babamızdan da etkilendik. Onun evde bazen ahşapla uğraştığını gördükçe, ahşaba dokunmanın o hazzı ve sevgisi bize o zamanlarda biraz aşılandı. Yani enstrüman yapımında ilk ustam babamdır."

        - "Kültür mirası olan bu mesleği gönül verdiğimiz için yapıyoruz"

        Özdemir, üniversite ve akademisyenlik döneminde yaptığı enstrümanlar olduğunu, şimdi de Afyonkarahisar'da kiraladığı asırlık konakta yurt içi ve yurt dışından temin ettiği ağaç parçalarından yaylı ve mızraplı enstrümanlar ürettiğini söyledi.

        Konakta, kültürel ve akademik çalışmalarına devam ettiğini, yaptığı enstrümanları sergilediğini anlatan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kiraladığım tarihi konakta lavta, ut, tambur, kanun, gitar, bağlama, bunların yapımının yanı sıra tamir, restorasyon ve bakımını yapıyorum. Bu mesleği yaparken bir maddi beklentimiz ve kaygımız yok. Biz, kültür mirası olan bu mesleği gönül verdiğimiz için yapıyoruz. Bu işin çıraklığını, öğrenciliğini, hocalığını yaptık. Ustalığını da yapmaya çalışıyoruz. Bu tarz mesleklerin çıraklığı bitmez. Büyük ihtimalle ölene kadar da bitmeyecek, serüvenim devam ediyor."

        Recep Özdemir, Kuveyt, Dubai, Katar, ABD, Yunanistan, Almanya, Hollanda, İsviçre ve İskoçya'daki müzisyenlerle de ortak kültürel çalışmalar yaptığını, bu ülkelerdeki sanatçılarla enstrüman tınıları ve yeni enstrüman üretimi konusunda fikir alışverişlerinde bulunduğunu anlattı.

        Sevdiği sanatçılara, kıramadığı büyüklerine yaptığı müzik aletlerini hediye ettiğini dile getiren Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Kendim de bu aletlerle müzik icra ediyorum ama ne kadar çok sanatçı tarafından bu aletler kullanılırsa benim için o kadar anlamlı hale geliyor. Maksadım kültür mirası olan bu meslek devam etsin. 'Müziğimiz susmasın' diye bu çalışmaların içerisinde bulunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne babalar dikkat! 5 aylık bebek boğularak öldü!
        Anne babalar dikkat! 5 aylık bebek boğularak öldü!
        Yıkım sırasında 4'üncü kattan el sallayınca ölümden döndü!
        Yıkım sırasında 4'üncü kattan el sallayınca ölümden döndü!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        Oruç açarken hangisi tercih edilmeli? Su, hurma ya da zeytin...
        Oruç açarken hangisi tercih edilmeli? Su, hurma ya da zeytin...
        PFDK sevkleri neden erteledi?
        PFDK sevkleri neden erteledi?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Türkiye'nin ilk astronotu uzaydan çektiği fotoğrafları paylaştı
        Türkiye'nin ilk astronotu uzaydan çektiği fotoğrafları paylaştı
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Kadın öğretmen trafikte hemcinsini dövdü!
        Kadın öğretmen trafikte hemcinsini dövdü!
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Tam yapay zekaya adım adım...
        Tam yapay zekaya adım adım...

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da araçlarında sentetik hap ele geçirilen 3 şüpheli gözaltın...
        Afyonkarahisar'da araçlarında sentetik hap ele geçirilen 3 şüpheli gözaltın...
        Afyonkarahisar'da aranan firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da aranan firari hükümlü yakalandı
        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya, AFRAY'da devam eden çalışmalar...
        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya, AFRAY'da devam eden çalışmalar...
        Afyonkarahisar'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Afyonkarahisar'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Afyonkarahisar'da geyiğe çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da geyiğe çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı
        AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlı...
        AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlı...